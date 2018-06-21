Barda öldürüldüğü duyunca yasa boğuldu!

"RÜYAMDA ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Yakın arkadaşı Hacer Tülü ile olan fotoğrafını paylaşan Hamarat, Allah'ım ne olur doğru olmasın... Bayramda rüyamda gördüm lohusayım malum oldu sanırım. Baktım hikayelerine Bodrum'daydı eğleniyordu rüyamı anlatmak istemedim kimseye Hacer Tülü barda vurulmuş ölmüş diyorlardı. Çeşmeyi açtım ona anlattım gerçek olmasın diye kimseye söylemedim. Şimdi öğrenince şok oldum. Allah'ım ne olur doğru olmasın. Arkadaşımı evladına bağışla o da bir anne ne olur gerçek olmasın" dedi.