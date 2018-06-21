Tuba Ünsal’dan cesur paylaşım

Gazeteci Mirgün Cabas ile geçtiğimiz hafta boşanan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşım yaparak adından söz ettirdi.

Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013’te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geride bıraktığımız hafta beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu.