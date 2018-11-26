Barış sonrası ilk fotoğraf!

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan oyuncu Aslı Enver ve şarkıcı Murat Boz, aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Ünlü çiftten ilk fotoğraf geldi.

Geçtiğimiz hafta, Murat Boz ve Aslı Enver, sosyal medya hesaplarından birbilerini takibe almışlardı.

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre; Aslı Enver ve Murat Boz, hayranlarına yakalandı. Murat Boz ve Aslı Enver'in aşka devam ettikleri bu fotoğrafla belgelenmiş oldu.