BAŞBAKAN BASINI BİLGİLENDİRDİ

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin icraatları ve diğer gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Erhürman, konuşmasının başında, her hafta sonuna doğru hükümetin yürüttüğü çalışmalarla ilgili basını bilgilendireceğini belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıyı hatırlatan Erhürman, Cumhurbaşkanı ile her hafta görüşme yapacaklarını, ayda bir de hükümeti oluşturan partilerle bir araya geleceğini söyledi.

Kıbrıs konusunda henüz bir girişim olmadığını, Birleşmiş Milletlerinadaya yetkili göndererek, durum tespiti yapacağını ifade eden Erhürman, bunun ardından Liderler görüşmesinin netleşeceğini kaydetti.

Başbakan Erhürman, Akdeniz’de doğal zenginliklerle ilgili de sıcak gelişmeler de yaşandığını belirtti.

Rum tarafının doğalgaz yetkileri ile ilgili gerekçelerinin Kıbrıs Türk tarafı açısından doğru olmadığını kaydeden Erhürman, Rum tarafının bu yapıyı kendi yetkisinde görmesinin meşruiyet zemini yaratmadığını vurguladı.

Erhürman, “sadece Yararlanıcı konumu Kıbrıslı Türklerin statüsünü açıklamaz. Kıbrıslı Türkler aktif irade koyacak taraftan biridir. Fonda para birikecek de Kıbrıslı Türkler pay alacak tespiti doğru değildir. Doğru çözüm bir komite oluşması ve birlikte yürütülmesidir. BU olmadıkça Kıbrıslı Türklerin haklarının kullanıldığı anlamı çıkmaz” dedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ı görevlendirerek sürece aktif müdahil olduklarını ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin sadece ortaya çıkacak zenginlikten yararlanacak bir unsur olarak lanse edilemeyeceğini söyledi.

Bütçe konusunda ise Erhürman, ana omurganın UBP-DP döneminde oluştuğunu, mecliste komite aşamasının daha hızlı geçmesini beklediklerini kaydetti.

Erhürman, “Bütçede ne değişti? Şu an 83 milyon artış var. Tartışmalar var. Esas sebepDPÖ’nin Ocak TÜFE tahmininde önemli sapma saptandı. 65 Milyon bir fark saptandı. Ön görülmeyen artış kaynaklandı. Yeni şeyleri bütçeye koymuş değiliz. 11 Milyon artış da revize sırasında koyduğumuz yeni projeler içindir” dedi.

Lefkoşa’da BRT karşısına Gençtepe Park Projesi için de 1 milyonluk bir ödenek ayırdıklarını belirten Erhürman,İstatistik Kurumu kurulması için de bütçe biter bitmez meclise sevk edeceklerini açıkladı; nüfus sayımına da ihtiyaç olduğunu söyledi.

Nüfus sayımı için bütçeye 5 buçuk milyon tl ödenek konulduğunu açıklayan Erhürman, Mustafa Çelik Kapalı Spor Salonu ve Alevi Kültür Merkezi için de gerekli ödeneğin bütçeye konulduğunu kaydetti.

Erhürman, yeni müşavir yaratılmamasına hassasiyet gösterdiklerini yineledi.

Bu konuda bir takım sıkıntılar yaşadıklarını, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na atama yapamadıklarını söyledi.

Hukuka aykırılıklar konusunda tüm bakanlıklara talimat verildiğini belirten

Erhürman, denetimlerin başladığını, arzu edilen hızda olmasa da sürdüğünü ifade etti.

Belediyeler konusunda ise Erhürman, Belediyeler reformunun yapılacağının altını çizdi; “Bu yapılmadığı müddetçe belediyelerin devamlılığı mümkün değildir. Basın da takipçisi olmalıdır” dedi.

Erhürman, son somut örneğin Yenierenköy Belediyesi olduğuna işaret etti.

Sağlıkla ilgili olarak da Erhürman, hemşire sayısını artırmak için bir yasa tasarını Bakanlar Kurulu’ndan geçirdiklerini hatırlattı…

Polis, gümrük ve sağlık alanında yoğunlaşan fazla mesailerin ülkede çok fazla rakam tuttuğunu anlatan Erhürman, bu sorunu insan kaynakları çalışmasıyla çözmeyi planladıklarını söyledi.

Başbakan Erhürman, atama yaparken, atanan kişinin önceden müşavir olduğunu ya da yeni müşavir olmamasına dikkat ettiklerini belirterek, hali hazırda müşavir olanları da faal duruma getireceklerini kaydetti.

Erhürman, Müşavirlikle ilgili yeni yasa çalışmalarının başladığını, bütçenin ardından yasallaşacağını söyledi.

Berkan Tokar ve Hasan Alicik’in müsteşarlığa atadığını ifade eden Erhürman, Ahmet Muratoğlu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Mustafa Ergüven Özel

Kalem Müdürü, Alkan Değirmencioğlu’nun da Spor Dairesi Müdürü olarak görevlendirildiğini söyledi.

Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etiğini açıklayan Erhürman, şu an koşulların insan onuruna yakışmadığını, yeni cezaevinin yıl sonuna bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kalkanlı’da AMATEM ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması için de girişim başlatıldığını açıklayan Erhürman, uyuşturucu ile mücadele eylem planının hızlıca hazırlanması için çalışmaların başladığını söyledi.

Erhürman, Lefkoşa Surlariçi ve Mağusa Maraş’ın uyuşturucu ile mücadele kapsamında pilot bölge seçildiğini aktardı.

Bet Ofisler konusunda da Erhürman, rapor istediğini hatırlattı; raporlardan ayrıntılar aktardı

Ülkede 5 şirketin 51 adet bahis evi olduğunu söylerken, devletin aldığı vergileri oranlarını paylaşan Başbakan, bin civarında kişinin sektörde çalıştığını, bu sayının 40’lara indirilmesi konusunda ortak görüşe ulaştıklarını ifade etti.

Yapılacak denetimlerde, kurallara uymayanların kapatılacağını vurgulayan Erhürman, denetimler öncesi şirket sahipleri ile görüştüğünü ve uyarılarını aktardığını açıkladı.

Erhürman, gerekirse kendisinin de bet ofislere giderek inceleme yapacağını belirterek, bet ofislerle ilgili Yasal düzenleme için çalışma başlatılacağını söyledi.

Erhürman,Casinolar içindeki bet ofisler ve orada oynayan KKTC vatandaşları için sıkı denetim başlayacağını vurguladı.

Kiralık araçlarla ilgili de Erhürman, şirketlerle görüşerek plaka kararının alındığını, kararın yasaya uygun olduğunu söyledi.

Taşkent Kooperatifçiliği ile ilgili de polisin devrede olduğunu, çalışmalara hız vereceklerini aktaran Erhürman, YÖDAK yasa tasarısı taslağının hazırlanmasını istediğini, hızlandırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti

Sorular üzerine de Erhürman, Devlet Tiyatroları binası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni ve Belediye Tiyatrosu binalarının gündemlerinde olduğunu belirtti.

Erhürman, Vatandaşlıkla ilgili bazı kriterlerde düzenleme olacağını, İçişlerinde üst düzey atamalar bitince, yasa çalışmasının başlayacağını kaydetti.

Polisin sivile bağlanması konusunda hükümette bir hem fikir olmadığını belirten Erhürman, ancak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polisten siyaseten kendisinin sorumlu olduğunu, bu yasal sorumluluğun aynı zamanda yetki anlamına da geldiğini söyledi.

Afrika ve Meclis saldırısı ile ilgili 9 kişinin aranması konusunu Polis Genel Müdürü ile görüşeceğini açıklayan Erhürman, gelecek haftaki basın toplantısında gerekli bilgiyi aktaracağını kaydetti.

Türkiye’ye ziyaret konusunda ise Büyükelçiye randevu isteğini aktardıklarını, gerekli girişimlerin yakında başlayacağını belirtti.