BAŞBAKAN ERHÜRMAN MARKETLERİ GEZDİ

Başbakan Tufan Erhürman, bugün üç büyük marekete giderek fiyat farklarını bizzat görme imkanı bulduğunu açıkladı.

Erhürman sosyal medaya hesabından bugün yaptığı açıklamada, “bugün fırsat bulduk ve Lefkoşa’da üç büyük marketi dolaşarak fiyat farklarını kendi gözlerimizle gördük. Örnek olarak colgate pro-çözüm bir markette 42,30 iken, bir diğerinde 59.90 TL. Dardanel zeytinyağlı ton balığı ikili, bir markette 14,90 iken, bir diğerinde 25,99 TL. İkili Dardanel ton balığı bir markette hediyeli biçimiyle 14,99 iken, diğerinde hediyesiz 18,90 TL. Örnekler çoğaltılabilir” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanlığı’nın denetimlere devam ettiğini ancak kendisinin bu farkları kendi gözleriyle görmek istediğini belirten Erhürman, serbest piyasada elbette fiyat farkı olabileceğini ancak böyle bir dönemde fırsatçılığa asla göz yumacaklarını bir kez daha vurguladı.