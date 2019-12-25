BAŞBAKAN TATAR, İSTANBUL'A GİDİYOR
Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’a gitmek üzere Ercan Havaalanından hareket etti.
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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, saat 19.30’da Ekonomi Yazarları Derneği geleneksel Yılbaşı Ödül Töreni gecesine katılacak olan Başbakan Tatar, yarın saat 13.00’de de Türkiye Emekli Subaylar Derneği düzenleyeceği 21 Aralık Şehitlerini Anma etkinliğine katılarak konuşma yapacak…
Başbakan Ersin Tatar bu törenlerin yanında bazı ziyaretlerde de bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarının canlı yayın programlarına da katılacak.
Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam saat 21:15’de yurda dönecek….
Etiketler : Başbakan Ersin Tatar, İstanbul
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