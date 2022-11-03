Başbakan Üstel:Türkiye ile imzalanan ek protokolle KKTC’ye 1 milyar 97 milyon TL gelecek

Başbakan Ünal Üstel bugün basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ek protokol ile sağlanan kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye yapacağı ziyaret, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve sosyal yardım ve engelli maaşı alanlara Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılacak katkı konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında, Maliye Bakanı Alişan Şan, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Başbakan Üstel basın toplantısında, Türkiye ile imzalanan ek protokol ile sağlanan kaynak hakkında bilgiler verdi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ek protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 1 milyar 97 milyon TL geleceğini açıkladı.

Bu miktarın bir kısmı ile sosyal yardım, cemile yarımı ve engelli maaşı alanların maaşına bir miktar katkı yapılacağını belirten Üstel, “15 Kasım’da KKTC’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla sosyal yardım alan insanlarımızın maaşlarına 4 bin TL, engelli maaşı alanlara ise 2 bin TL katkı yapılacak” dedi.

Üstel, geri kalan kısımla ilgili ülke insanının rahatlarılması için nasıl bir açılım yapılacağının önümüzdeki Salı günü KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte açıklanacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan ek protokolle sağlanan kaynakla sektörlere verilecek miktarı da açıkladı.

Üstel, bu kaynaktan 28 milyon TL’nin turizm ve kültüre, 3,8 milyon TL’nin eğitime ve 15 milyon TL’nin de güvenlik için ayrıldığını duyurdu.

Sağlık alanında harcanmak üzere 50 milyon TL katkı da yapıldığını da belirten Üstel, “özellikle kanser hastalarının ilaçlarına yönelik önemli bir kaynak elde etmiş olduk” dedi.

Başbakan Ünal Üstel basın toplantısında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu konusundaki gelişmeleri de ifade etti.

Üstel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki borç ödenmesi için 900 milyon TL kaynak yaratıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Teknecik Elektrik Santrali için protokol imzalanacağını ve santrale filtre takılacağını kaydeden Üstel, filtre sayesinde santral için daha ucuz yakıt alınabileceğini ve elektrik fiyatlarının da ucuzlayacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel yeni cezaevine taşınma ve eski cezaevi binası konusuda da gelişmeleri aktardı.

Üstel, yeni cezaevinin tamamlandığını ve mahkumların buraya taşındığını, eski cezaevi binasının ise düzensiz göçmenler için kullanılacağını dile getirdi.

Başbakan Üstel basın toplantısında sağlık durumu ile ilgili bilgi de paylaştı.

Üstel, “Sağ gözüm yüzde yüz görme noktasına geldi. Sol gözüm de 15 Kasım’da bu noktaya gelecek. 16 Kasım’da gözlük kullanmayı sonlandırmış olacağım. Sağlığımda herhangi bir sorun yok” dedi.

BRT