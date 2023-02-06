Başbakanlık: Adıyaman’a gönderilen kurtarma ekipleri, deprem bölgesine vardı

Başbakanlık, Adıyaman’a gönderilen kurtarma ekiplerinin, deprem bölgesine vardığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Bölgeye intikal eden ekipler kurtarma çalışmalarına hiç zaman kaybetmeden başladılar.

Devletimizi temsilen oraya gönderilen yetkililerimiz de vatandaşlarımızın durumlarına ilişkin en sağlıklı verilere ulaşmak adına gerekli temasları hemen başlatmış durumdadırlar. Elde edilecek doğruluğu teyit edilmiş tüm bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.” denildi.

BRT