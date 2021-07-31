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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi çalışmaya başladı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi çalışmaya başladı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi çalışmaya başladı

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Girne Karşıyaka’da ormanlık alanda çıkan yangının büyümesi nedeniyle Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi hızla çalışmalarına başladı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında toplanan Komitede yapılacak değerlendirme sonrasında çalışmalar kararlaştırılacak

BRTK

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