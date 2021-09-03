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  3. Başbakanlık Müsteşarlığı’na Hüseyin Cahitoğlu atandı.
Başbakanlık Müsteşarlığı’na Hüseyin Cahitoğlu atandı.

Başbakanlık Müsteşarlığı’na Hüseyin Cahitoğlu atandı.

Başbakanlık Müsteşarlığı’na Hüseyin Cahitoğlu atandı.

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Başbakanlık Müsteşarlığı’na Hüseyin Cahitoğlu atandı. İki müsteşarlığı bulunan Başbakanlık’taki bir müsteşarlık, Ömer Köseoğlu’nun emekli olmasıyla boşalmıştı. Öte yandan Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Elif Pekri görevinden alındı ve yerine Leyla Avgın atandı.

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