BAYBARS, ENGELLİ HİZMETLERİ KOORDİNASYON KURULU HEYETİNİ KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Baybars, “Bu anlamlı günde Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve değerli kurul üyelerimizin ziyaretinden onur duyduk” dedi.

Baybars, Dünya Engellilik Raporu’na göre, dünya nüfusunun % 15’inin engelli insanlardan oluştuğunu ve bu yüzdeliğin dünya nüfusuna oranlandığında 1 milyar insan ettiğini belirtti.

Baybars, engellilik konusunda çalışacak Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun yapacağı, atacağı her adımda el ele engelleri aşacaklarına inandığını belirterek, “Fiziki engellerin değil, yüreklerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm toplumda yaygınlaşması, zihinlerdeki engellerin kaldırılması ve engelsiz bir yaşam için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Baybars konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ülke politikalarını belirlerken izlenecek stratejilerin oluşmasına her zaman bu bilinçle ve sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak katkı yapacağız. Bakanlığımızın da farklı engel gruplarının sorunlarının aşılması için elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğunu bu vesileyle yeniden belirtmek isterim.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle hepimizin sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Engellilerin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üretmenin, onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engellerin adım adım aşılacağına inancım tamdır.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulumuzun engelli vatandaşlarımızın bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ulaşılabilirliğin ve kalitenin artırılması, engelli vatandaşların kamu ve özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi, özel eğitime desteklerin artırılması hususlarında önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bu bağlamda cesur, kararlı bir mücadele ortaya koyarak hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”