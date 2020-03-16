Baybars korona virüse karşı önlem paketini açıkladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bakanlığı’nın korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.

İşte tedbirler:

-Ilce Emniyet Kurullari, hijyen sartlari ve kapali kurumlarin denetlenmesini saglayacak.

-14 günlük karantinalara uymayanlari da kurullar denetleyecek.

– Hijyen ve gıda paketleri oluşturuldu. Dışarı çıkamayacak olanlara engelli ve yaşlılara verilecek

– Bilgi alma ve hijyen gıda paketi talep edilmesi için whatsapp kriz hatları oluşturuldu.

BRT