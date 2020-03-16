Baybars korona virüse karşı önlem paketini açıkladı
Baybars korona virüse karşı önlem paketini açıkladı
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bakanlığı’nın korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.
İşte tedbirler:
-Ilce Emniyet Kurullari, hijyen sartlari ve kapali kurumlarin denetlenmesini saglayacak.
-14 günlük karantinalara uymayanlari da kurullar denetleyecek.
– Hijyen ve gıda paketleri oluşturuldu. Dışarı çıkamayacak olanlara engelli ve yaşlılara verilecek
– Bilgi alma ve hijyen gıda paketi talep edilmesi için whatsapp kriz hatları oluşturuldu.
BRT
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