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Baybars korona virüse karşı önlem paketini açıkladı

Baybars korona virüse karşı önlem paketini açıkladı

Baybars korona virüse karşı önlem paketini açıkladı

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bakanlığı’nın korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.

İşte tedbirler:

-Ilce Emniyet Kurullari, hijyen sartlari ve kapali kurumlarin denetlenmesini saglayacak.

-14 günlük karantinalara uymayanlari da kurullar denetleyecek.

– Hijyen ve gıda paketleri oluşturuldu. Dışarı çıkamayacak olanlara engelli ve yaşlılara verilecek

– Bilgi alma ve hijyen gıda paketi talep edilmesi için whatsapp kriz hatları oluşturuldu.

BRT

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