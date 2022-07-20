Bazı çalışanlar neden ofiste porno izliyor?

Mesai saatlerinde porno izlemek bir kariyerin sonunu getirebilir. Buna karşın bu riski göze alanların sayısı tahminlerin çok üzerinde.

Birçok çalışan mesai saatlerinde işe kısa bir ara verip Instagram sayfalarına baktıklarını, bir internet sitesinden yeni bir çift ayakkabı satın aldıklarını, hatta bir çöpçatan sitesinde biraz zaman geçirdiklerini itiraf edebilir.

Peki ama ya mesai saatlerinde porno izlediğini kaç kişi itiraf eder?

Kuşkusuz bu tabu konulardan biri ama psikologlar, yetişkinlere yönelik içerek üreten platformlar ve siber güvenlik uzmanları, internet pornosuna erişim kolaylaştıkça mesai saatlerinde bu tür yayınları izleyenlerin sayısında da artış görüldüğünü söylüyor.

Dijital bir yaşam tarzı dergisi olan Sugarcookie’nin 2 bin kişiyle yaptığı bir araştırmada, konuşulan kişilerin yüzde 60’ı işyerinde pornografik içerik izlediklerini itiraf etti.

Güvenlik firması Kaspersky’nin 2020 yılında yürüttüğü bir kamuoyu araştırmasına göre işyerine gitmeden uzaktan çalışanların yarısından fazlası, iş için kullandıkları cihazlardan porno izlediklerini belirtti.

Dünyanın en büyük internet porno sitesi Pornhub için geçen yıl yürütülen bir araştırma da insanların mesai saatleri içinde artan oranlarda porno izlediklerini ortaya koydu.

Buna göre 22:00-01:00 saatleri arası porno izlemek için en çok tercih edilen zaman dilimiyken ikinci sırada saat 16:00 geliyor.

Birçok kişi bu durumun koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olduğunu düşünse de bu sitedeki veriler pandemi öncesinde de öğleden sonra porno tüketiminin yaygın olduğunu gösteriyor.

Mesai saatleri içinde porno izlerken yakalanan üst düzey isimlerin başlarına gelenler de bu durumun ne kadar yaygın olduğuna dair görünürlüğü arttırdı.

Örneğin İngiltere’de milletvekili Neil Parish, parlamentodayken cep telefonunda yetişkinlere yönelik bir içerik izlemesinin ardından Nisan ayında koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı.

İsveç’te bir cezaevi gardiyanı çalışma saatlerinde porno izlemekle suçlanmış ve maaşında kesintiye gidilmişti.

Avustralyalı bir uçak mühendisi de işvereninin tabletinde yetişkinlere yönelik içerik izlediği için işten çıkarılmıştı.

Yakalanmaları durumunda ödeyecekleri bedel göz önüne alındığında, insanların neden işyerinde ya da iş için kullandıkları cihazlarda porno izledikleri, bu riski neden aldıkları bir merak konusu.

İşverene karşı bir isyan

Yapılan psikolojik araştırmalar, insanların porno izlemelerinde en çok sıkıntının ya da içinde bulundukları ruh halinden ve duygu durumundan çıkma isteğinin etkili olduğunu gösteriyor.

Yetişkinlere yönelik içerikler fanteziler için, meraktan ötürü ya da kendini ve şahsi tutkularını keşfetmek için de izleniyor. Tabii ki kişisel cinsel tatmin için de.

Birmingham City Üniversitesi’nden Profesör Craig Jackson, tüm bu faktörlerin insanların mesai saatleri içinde, işyerlerinde porno izlemelerinde etkili olduğunu düşünüyor.

Ancak Jackson, insanların işyerlerinde bu içerikleri izlemelerine karşın evlerinde aynı şekilde davranmadıklarını belirtiyor.

İşyerinde porno izlemenin bir çeşit stres atma ya da stresle başa çıkma yolu olarak görüldüğünü söyleyen Jackson, “Birçok çalışan çalıştıkları kurumlarda kendilerini kimliksizmiş gibi hissediyor. İyi bir liderliğin görülmediği işyerlerinde, kendilerinin göz ardı edildiklerini, yeteneklerine göre kullanılmadıklarını, kapasitelerini yerine getiremediklerini ve buna göre terfi edilmediklerini düşünüyorlar. Porno da iş hayatlarının ne kadar nahoş ve sıradan olduğuyla baş etmelerinin bir yolu haline geliyor” diyor.

Bazıları için işyerinde pornografik içerik izlemek kendilerini tatmin etmekten uzak işverene karşı bir isyan ya da bir zafer olarak da görülebiliyor.

Jackson, “Bu şekilde sadece mesai saatinden çalmakla kalmıyor, aynı zamanda tabu olan, yasak olan bir şey yapıyorlar” diye konuşuyor.

Ancak İngiltere Psikoterapi Konseyi sözcüsü Paula Hall, işlerinden memnun olan insanların da porno içerik tüketmeye meyledebileceğini söylüyor.

Hall, porno izlemenin kimi zaman kaydedilen bir başarının ardından kendini ödüllendirmek amacıyla da kullanıldığını ifade ediyor.

“Önemli bir satış yapmış olabilir, bir kazanç sağlamış olabilir, belki bir işi yeni bitirmiştir ve kendini ödüllendirmek ister. Kimimiz kendimize bir çay koyup bir dilim kek yeriz, kimimiz de porno izlemeyi tercih edebiliriz" diyor.

Porno izlemeyi 'şeytanlaştırmayın'

Profesör Craig Jackson işverenlerin büyük bölümünün işyerinde ya da şirket cihazları kullanılarak pornografik içerik izlenmesinin işten çıkarılma ya da sessizce istifaya zorlanma için yeterli bir gerekçe olduğu görüşünü paylaşıyor.

Jackson, bu tür bir eylemde bulunduğu tespit edilen çalışanlar için hikayenin sonunun hiçbir zaman iyi bitmediğini söylüyor.

En iyi senaryoda çalışan bir bağımlılığı olduğunu ispat etmesi halinde, psikolojik destek ya da terapiye gitmesi durumunda işini koruyabiliyor.

En kötü senaryoda ise insanların mesai saatleri içinde pornoya maruz kalmaları işyeri kültürünü de olumsuz etkileyebiliyor ve çalışanların cinsel tacize maruz kalmaları gibi sakıncalı durumlara da yol açabiliyor.

Ofiste ya da mesai saatinde porno izlemek ile ne kadar iş yapıldığına dair yalan söyleme ya da aldatıcı davranışlarda bulunma gibi tutumlar arasında da doğrudan bir ilişki olduğunu öne süren çalışmalar mevcut.

Ancak Jackson’ın yürüttüğü araştırma, porno izleyen kişilerin, aksine, harcadıkları zamanı telafi etmek için daha çok çalıştıklarını ortaya koyuyor.

Paula Hall da mesai saatleri içinde porno izlemeye karşı artan bir hoşgörünün mümkün olabileceğini belirtiyor.

Bu kişileri “şeytanlaştırmak” yerine tartışmayı şeffaf bir zeminde yürütmek, mesai saatlerinde içki içmenin zararları nasıl tartışılıyorsa bunu da benzeri bir çerçevede ele almak çağrısında bulunuyor.

İnsanların mesai saatleri içinde porno izlemelerinin ne tür risklere yol açtığı konusunda eğitilmeleri gerektiğini söyleyen Hall, bunun bir bağımlılık halini alması ve işlerini, hatta ilişkilerini tehdit eder bir boyuta varması durumunda insanların bunu fark edebilmelerine yardımcı olunması gerektiğini söylüyor.

Uzaktan çalışma konusunda da Hall, porno içerik bir şirket cihazından izlenmiyorsa ya da kişinin performansını ve iş ilişkilerini etkilemiyorsa, bunun işyerindeyken porno izlemeye kıyasla daha anlayışla karşılanması gerektiğini düşünüyor.

Hall, “İnsanların kahve aralarında ya da öğle tatillerinde kendi evlerinde ne yaptıkları sadece kendilerini ilgilendirir” diyor.

BBC.com