Bebeğin saçları çıkarken mide yanması yapar mı?

Gebelikte sık karşılaşılan mide yanması problemi hakkında açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, anne adaylarına altın değerinde önerilerde bulundu. Gebelik döneminde mide yanması neden yaşanır? Gebelik döneminde çok sık karşılaştığımız sorunlardan biri de mide yanması problemidir. Birçok anne adayı için mide yanması özellikle gebeliğin son dönemlerinde rahatsız edici şikâyetlerden biridir ve bu durum çoğunlukla doğumla birlikte kaybolur.

BEBEĞİN SAÇI ÇIKARKEN MİDE YANMASI YAPAR MI?

Genel görüş “çocuğun saçları çıkıyor” veya “çocuk saçlanıyor” cümleleri olmakla birlikte altta yatan mekanizması aslında açık değildir. Bilimsel olarak kabul ettiğimiz görüş ise azalmış yemek borusu kapak basıncı ve artmış karın içi basıncıdır. Bununla birlikte büyüyen rahmin etkisi ile mide yukarı doğru itilir, artan hormonların etkisiyle mide boşalma süresi uzar. Bu değişiklikler mide yanması şikayetini artıran en önemli faktörlerdir.

SIK ARALIKLARLA KÜÇÜK PORSİYONLAR TÜKETİN

Gebelikte görülen mide yanması problemini azaltmak için anne adayının öncelikli olarak günlük yaşantısında değişiklikler yapması önemlidir. Yemekleri sık aralıklarla küçük porsiyonlar şeklinde yemek, yemekten sonra bir süre dik pozisyonda oturmak, acılı, yağlı, salçalı yemeklerden, kızartmalardan uzak durmak, geceleri yüksek yastıkla yatmak öncelikli olarak tavsiye ettiğimiz önerilerdir. Domates, çikolata, turunçgiller, sigara, alkol ve kahvenin mide asidini artırdığı bilinmektedir. Gebelik dönemde bu yiyeceklerden, paketlenmiş hazır ürünlerden, katkı maddesi içeren gıdalardan uzak durulması gerekir.

Yemeklerinizi az ve sık öğünler halinde yemeniz, suyu yemeklerle birlikte değil de öğün aralarında almanız önemli bir ayrıntıdır. Hamilelik süresince günde 10-12 bardak su içmek, bir bardak hafif soğuk süt ve bir kase yoğurt tüketmek mide yanmasını engellemek için iyi bir çözümdür. Yatmadan 2-3 saat önce yemek yemeye çalışın ve yatarken yatak boyunuzu biraz yükselterek yüksek yastıkla yatın. Tüm bu önlemlere rağmen mide yanması probleminiz devam ediyorsa doktorunuza başvurun ve gerekli tedaviyi alın. Tedavide öncelikli önerdiğimiz ilaç antiasidlerdir. Antiasidler gebelikte kullandığımız güvenilir, gebelik mide yanmasını gidermede hızlı ve etkin ilaçlardır. Antiasid ilaçlara dirençli mide yanması problemi durumunda gerekirse doktorunuz proton pompa inhibitörleri dediğimiz daha güçlü ilaçlar başlayabilir.



