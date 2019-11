Bebek bisküvisi evde nasıl yapılır?

Bebekler ek gıdaya geçtiklerinde sağlıklı besinler bebeklerin büyüme ve gelişimini hızlandırmaya yardımcı olur. Diş kaşıyan ya da yürümeye başlayan bebeğiniz var ise evde yapılan sağlıklı atıştırmalıklarla bebeğinize en lezzetli yiyecekleri sunabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz bebe bisküvisi tarifi...

Bebeği sağlıklı bir şekilde beslemenin birçok yolu vardır. Her çocuk birbirinden farklıdır ve kendi istekleri, beğenileri ve tercihleri vardır. Bebeğin sağlıklı beslenmesin de ebeveynlerin büyük rolü vardır. Bebekleri hazır gıdalarla tanıştırmamak en doğru tercih olabilir. Ambalajlanmış gıdalar kimyasal içeriğinden dolayı çocuğa zarar verir. Çocuklarda yemek dışında her şeyi yeme isteği ve bu tür hazır gıdalara karşı bağımlı olmasına neden olabilir. Çocuğunuza yoğurttan, meyve suyuna, bisküviden, keke her yiyeceği evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Hazırladığınız gıdaların içerisinde ne olduğunu bilmek tüm anneler için harika olabilir. Bebek bisküvisi ek gıdaya geçen bebeklerde hem kurtarıcı hem de sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Bebeğinize evinizde sağlıklı bir bebek bisküvisi yapabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz bisküvi tarifleri…

BEBE BİSKÜVİSİ İÇİN MALZEMELER

1 bardak tam buğday unu

Yarım çay bardağı irmik

2 yemek kaşığı pekmez

1 su bardağı pirinç unu

125 gr tereyağı

Yarım çay bardağı süt

Yapılışı;

Oda sıcaklığındaki tereyağ ve diğer malzemeleri iyice yoğurun. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru rulo yapın ve 2-3 parmak kalınlığında dilimlere ayırın. Üzerine çatalla şekil vererek görsellik sağlayabilirsiniz. 175 derece fırında ortalama 10-13 dakika pişiriniz.

HURMALI BEBE BİSKÜVİSİ İÇİN MALZEMELER

3 çorba kaşığı yoğurt

3 çorba kaşığı tereyağ

1 su bardağı pirinç unu

1 su bardağı tam buğday un

20 adet çekirdeklerinden ayrılıp rondoda çekilmiş hurma

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tarçın

Yapılışı;

Tüm malzemeleri kulak memesi kıvamını alıncaya kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde hafif bastırın. Çatalla üzerinden geçerek şekil verin. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.