Bebeğiniz doğduktan sonra belli bir süreci yatarak geçirmektedir. Hızla büyümeye ve gelişmeye başlayan bebek artık kalkma çabalarında bulunur. Her geçen gün yeni bir hareket kazanan bebeğiniz oturmaya başladığında aile içerisinde tatlı bir telaş yaşanabilir. Bebeğinizin sağlıklı şekilde oturabilmesi için size de düşen bazı görevler var. İşte bebek oturma aşamaları ve bilmeniz gerekenler...

Bebeğin ilk eylemleri ailelerin unutulmaz anları olabilir. İlk oturduğu andan ilk adımlarına her biri bebeğin gelişim sürecinde yaşanması gereken durumlar olması gerekirken aynı zaman da her bebeğin gelişim tablosu birbirinden farklı olmaktadır. Kimi bebek oturmaya çabuk alışırken kimi bebek oturmaya biraz daha uzun bir zaman sonra alışabilir. Bebeklerde oturma bir anda değil adım adım kazanılır. Her aşama zamanla tek başına oturmasına yardımcı olacaktır. Peki bebek oturma aşamaları nasıl başlar? Bebekler ne zaman oturur?

BEBEKLER NE ZAMAN OTURUR?

Bebekler genellikle 6. Ayına girdiğinde oturmaya başlarlar. Bebeğiniz 6. Ayına geldiği halde henüz oturamıyorsa korkulacak bir şey yok. Bazı bebekler 8. Ayında oturmaya başlayabilirler. Peki bebekler nasıl oturmaya başlar? Aşama aşama kaydedilen oturma girişimleri nelerdir? Tüm bu soruların cevapları haberimizde…

BEBEKLERİN OTURMA AŞAMALARI

1.AŞAMA- OTURMAYA BAŞLAMADAN HEMEN ÖNCE

Bebeklerde oturma aşaması en erken 4. Ayda başlarken 9. Aya kadar devam edebilmektedir. Her bebek için bu süreç birbirinden farklı olacaktır. Bebeklerin oturabilmeleri için kaslarının güçlenmiş olması, boyun bölgesini tutabilmesi ve otururken dengesini sağlayabilmesi gerekir. Bebeğim neden hala oturmuyor diye asla endişelenmeyin yalnızca bebeğinizi destekleyerek ve oturmasını sağlayabilirsiniz.

2. AŞAMA- BEBEĞİN OTURMAK İÇİN İLK BAŞLANGIÇLARI

Bu dönem bebeğinizin hal ve hareketlerini gözlemleyerek oturmak için henüz hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bebeğiniz yüzüstü yatarken size kafasını kaldırıp rahatlıkla bakabiliyor mu ayakların rahatlıkla kaldırıyor ve tekme hareketleri ne derece kuvvetli hepsi oturması için size yardımcı cevaplar olabilir. Bu aşamada bebeğinizin size doğru uzanmasına kollarını uzatarak kafasını kaldırmasını sağlayarak gücünü toplamasını sağlayabilirsiniz.

3. AŞAMA- BEBEĞİN OTURMA DENEYİMLERİ

Bebekler ilk doğduklarında boyun kasları güçsüzdür ve kafalarını tutamazlar. 3-4 ay gibi zaman diliminden sonra başını tutabilir. Bu aşamalardan sonra bebeğinizi kucağınıza alıp sırt bölgesini destekleyerek oturmasını sağlayabilirsiniz. Bebeğinizin için oturma yastığı alabilir veya bebeğinizi oturtarak kenarlarına yastık koyabilirsiniz.

4.AŞAMA-OTURMASINI DESTEKLEMELİSİNİZ

Bebeğinizin oturması için onu desteklemek daha çabuk alışmasını sağlar. Bebeğinizi mama sandalyesine oturtarak alıştırabilir veya bir yere oturtup sırtına destek vererek oturmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta bebeğiniz hala henüz tek başına oturamıyorsa bebeğinizin yanından ayrılmamanız daha sağlıklı olacaktır.