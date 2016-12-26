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'Bekaret' İtirafı İçin...

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'Bekaret' İtirafı İçin...
'Bekaret' itirafı için pişman oldu!

ABD'li aktris Brooke Shields, yıllar önce oyuncu Dean Cain ile yaşadığı birlikteliğe ilişkin olay yaratan itirafı hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı.

Brooke Shields, kendi hayatını ele aldığı biyografide bekaretini 22 yaşında kaybettiğini, birlikte olduğu ilk erkeğin 'Superman' karakterine hayat veren Dean Cain olduğunu açıklamıştı.
 

Bu sözleri uzun süre magazin gündemini meşgul eden güzel oyuncuya, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda bu itirafı soruldu. İtirafının bu kadar ses getirmesine şaşırdığını ifade eden Shields, "Kitapta benimle ilgili çok daha önemli detaylar vardı. Ancak herkes bu kısma yöneldi. Bugün olsa o itirafa yer verip vermeyeceğimi tekrar düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan söz konusu bölüm şöyle:
 
"Dean inanılmaz sabırlıydı. Onu o kadar çok beklettim ki... Annem de sürekli etrafımızda dolanıyordu. Sonunda oldu ve ben anında yataktan fırlayıp, çırılçıplak bir halde koşmaya başladım. Az önce birinin cüzdanını çalmış gibi kaçtım."
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