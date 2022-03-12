Beklenen "Lolipop" çıktı

Son günlerde sahnede giydiği cesur kostümlerle ve son olarak geçtiğimiz hafta verdiği bir konserde seyirciye yaptığı kucak dansıyla gündem olan Gülşen bu kez yeni şarkısı Lolipop'un cüretkar klibiyle çok konuşulacak.

Söz ve müziği Gülşen'a ait olan şarkının Metin Arolat imzalı klibi için yaklaşık 1 Milyon TL harcadığı iddia edildi. Klip ve Emre Doğru imzalı fotoğraf çekimleri için stüdyoya iki kamyon beyaz kum getirildi.

Sahnede giydiği kostümler üzerinden kendisi hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya üzeriden; "Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" ifadelerini kullanan sanatçı yeni klibinde de bildiği yolda yürümeye kararlı olduğunun ve eleştirelere kulak asmadığının yanıtını açıkça vermiş oldu.

Magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen ünlü popçu; klibinin yayınlanmasının ardından henüz birkaç saat geçmesine rağmen iddialı klibi ile sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu.

odatv.com