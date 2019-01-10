Belhanda'dan veda!
Bonservis bedeli...
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Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Ittihad, Younes Belhanda için Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis bedeli önermeyi planlıyor.
Aslan’ın 10 numarası Belhanda için Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoluna sarı-kırmızılı kulüple devam etmek istediğini açıklayan Faslı yıldıza astronomik teklifler yapıldığı, özellikle Al İttihad’ın sürekli menajerler vasıtasıyla oyuncuya haber yolladığı ortaya çıktı.
Bu ısrar üzerine Galatasaray da bonservis beklentisini 7 milyon euro seviyesine çekti. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
Etiketler : Slaven Bilic, Al Ittihad, Younes Belhanda, Galatasaray
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