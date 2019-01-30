"Ben Bayrampaşalı'yım bana bir şey olmaz"

Geride bıraktığımız yıl ekim ayında şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan'ın davası, doğum günü de olan 30 Ocak'ta gerçekleşiyor.

Özlem Şahin’i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzel bir kızsın’ sözleriyle taciz ettiği iddia edilen futbolcu Arda Turan bugün hakim karşısına çıkıyor. Dört farklı suçtan 12,5 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan Arda Turan’ın Berkay’la olay sonrasında ilk karşılaşması oldu. Davada kavganın taraflarından olan Berkay’ın da 2,5 yıl hapsi isteniyor. Davanın görüleceği Çağlayan Adliyesi’ne dava öncesi Berkay’ın 7-8 kişilik koruma ekibi de geldi. Mahkeme salonuna ilk olarak Arda Turan alındı sonrasında ise duruşmaya menajeri, eşi ve korumalarıyla gelen Berkay içeriye girdi. İkili şu sıralarda hakime ifade veriyor…. Duruşma başladı. Kimlik tespiti yapılıyor. İşte ilk ifadeleri:

Arda: Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin Euro…

Berkay: Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira

Arda'nın avukatı duruşmanın basına kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme hakimi, demokratik hukuk devletinde yargılamanın aleni yapılması kuralı gereği bu talebi reddetti. Yaşanacak herhangi bir tartışmayı önlemek amacıyla Arda ile Berkay arasında özel güvenlik görevlileri oturuyor.

Arda ifadesinde özetle şunları söyledi: “Gittiğimiz mekan küçük bir yerdi. Tuvalete gitmek isteseniz en az 4-5 kişiye çarparak gidersiniz. O gün ben de Özlem Hanım’a çarptım ve özür diledim. Sonra Berkay gelip ensemden tutup ‘seninle konuşmamız lazım' dedi. Berkay'ın ısrarı üzerine arbede yaşandı. Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya, ‘sıkın' dediğini duydum. Eve gittiğimde olayın Berkay'ın eşiyle alakalı olduğunu öğrendim. Hastaneye gidip durumun yanlış anlaşılma olduğunu anlatmak istedim. Rahmetli dedemden kalma silahım yanımdaydı. Ona uzatıp ‘Bana inanmıyorsan istediğini yap' dedim. O da silahı alıp koltuğa attı. Silahı koltuktan almak isterken patladı. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Berkay ifadesinde özetle şöyle konuştu: Özlem canı sıkılmış şekilde yanıma geldi. Ben ısrar edince, çocuğumun üstüne yemin ettirdikten sonra anlattı. Arda'nın koluna çarptıktan sonra kulağına, ‘Çok güzelsin. Evli olmasaydın ya da olmasaydım. Seni kaçırmazdım' dediğini bana anlattı. Ben de mekanın içine girerek Arda'nın ensesinden tutup kulağına, ‘eşimi bırakıp 10 dakika sonra geleceğim’ dedim. Arda, ‘Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle hastaneye geldi. Mermi silahın ağzındaydı…

ADLİYEYE İLK GELEN ARDA TURAN OLDU

Saat 10 sularında başlayacağı söylenen davaya Arda Turan özel aracıyla geldi. Turan içeride kendisini bekleyen muhabirlere poz verdi. Turan’ın moralinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

BERKAY EŞİYLE GELDİ

Çağlayan Adliyesi’ne Arda Turan’dan sonra gelen şarkıcı Berkay’ın yanında eşi Özlem Ada Şahin’in olduğu görüldü. Berkay’a bu önemli günde menajeri ve koruma ordusu da eşlik etti.