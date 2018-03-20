Beni taşıyacak erkek yok
Beni taşıyacak erkek yok
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72 yaşındaki Ajda Pekkan’ı kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde terk etmişti. Ajda Pekkan Lifetime TV’de konuk olduğu programda “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor. Güveneceğim erkek bulursam her şeyi bırakır giderim” dedi.
Ajda Pekkan, Lifetime TV’nin sahibi Esra Oflaz Güvenkaya’nın başlattığı, ekrana da gelecek olan ‘seninmucizen’ kampanyası için yapılan programın ilk bölüm konuğu oldu.
Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk evliliğini 1973’te, 28 yaşındayken kendisinden 9 yaş küçük Coşkun Sapmaz ile yapan Ajda Pekkan “Evlilik nedir merak ediyordum. Yanlışı hemen anladım, kısa kestim” dedi.
Çift 6 günde boşanmıştı. Coşkun Sapmaz geçen Ocak’ta öldü.
'MANTIK EVLİLİĞİYDİ'
İkinci evliliğini 1984’te iş adamı Ali Bars ile yapan, 6.5 yıl sonra da boşanan Ajda Pekkan “Ali ile mantık izdivacı yapayım dedim. İyi, akıllı, kültürlüydü. Para değildi önemli olan. Evliliğim süresince çalışmadım. Başarılı bir ev kadınıydım” dedi.
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