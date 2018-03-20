Sevilen Dizi Final Yapıyor!

"Son günlerde e-postama ve sosyal medya hesaplarıma sizlerden gelen mesajların çoğu, Limon Yapım’ın FOX’a çektiği ‘Şevkat Yerimdar’ dizisinin akıbetiyle ilgili…

'30 MART AKŞAMI FİNAL YAPACAK!'

‘Şevkat Yerimdar’ın final mi yoksa sezon finali mi yapacağını öğrenmek için FOX yöneticilerine sordum. Aldığım yanıt şu: “Dizi, 30 Mart akşamı ‘sezon finali’ yapacak, ağustos sonu veya eylül ayında yeniden ekranda olacak.”