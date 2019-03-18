Benim Emre ve Arda’yı alayım da…

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan ŞenoL Güneş, Emre Belözoğlu ve Arda Turan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanacak Moldova ve Arnavutluk maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile ilgili “Benim Emre’yi ve Arda’yı kadroya alayım da şirin gözükeyim durumum olmaz. Milli takıma kim faydalıysa onu alırım. Arda konumuzun içinde değil şu anda… Arda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, iyi-kötü alışkanlıkları vardır, takımında oynuyordur, geçmişten beri beğendiğim oyuncudur” yorumunda bulundu.

Şenol Güneş sözlerine “Bugün 18 Mart, Çanakkale Şehitleri Anma Günü… Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün özgür yaşıyorsak, onların sayesindedir. Milli Takım’da yeni bir dönem başlıyor, ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na katılmak olacak. Tüm TFF başkanlarına ve tüm Milli Takım teknik direktörlerine teşekkür ederim. Eğer Milli Takım ortak değerimizse, gelin birlikte konuşalım, ortak doğruda buluşalım. Birlikte çalışalım, birlikte hareket edelim. Yaptıklarımızın daha iyisini yapalım. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için buradayım ama herkes biliyor ki şu an geçici süreyle buradayım” diyerek başladı.

Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları:

“Çalışkanız ve dürüstüz en iyisini yapacağımıza eminim. Çünkü karakterli ve yetenekli oyunculara sahibiz. Sevgiyi öğretmeliyiz. Özgürlük ve cesaret kıstasımız olacak. Arnavutluk ve Moldova maçlarını milat olarak görüyorum. Bu sadece benim değil hepimizin işi olacak. Başarılı olacağımıza inanıyorum. 28 kişi kadroda yer aldı. Fakat Mehmet Topal aramızdan ayrıldı, diğer oyuncularımızdan hepsi Cenk, Hakan ve Sinan şu anda yoldalar. Mehmet’in de tedavi olması gerekiyormuş. Biz de müsaade ettik.”

“NE İSTEDİĞİNİZİ BİLİYORUM”

Başakşehir’in orta sahasında oynayan bir oyuncu grubu mu oynatmak yoksa yeni bir grup mu oynatmak? Bu 2 günde bunları göreceğim. Ben ne istiyorum, onlar ne istiyor. Çok kısa zamanda geldim. Duygularım ve sorumluluklarım arttı. İlk defa dün geldim. İmkanlarımız çok fazla. Bugün daha güçlü hissediyorum kendimi. Oyuncularımla idmana ilk defa çıkacağız. İzlediğimiz antrenmanlar var. Bulunduğumuz durumun üstesinden gelmek istiyorum. Geçici olarak şu anda Milli takım teknik direktörüyüm. Haziran ayında da gerekli açıklamayı yapacağım. Vaatten çok sizin ne istediğinizi biliyorum. Hücum eden, rakibi baskı altına alan bir takım istiyoruz.”

“SOSYAL MEDYAYLA YAŞAMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ”

“Medyada çağ atladık. Teknolojik olarak geliştik. Sosyal medyayla yaşamayı öğreneceksiniz. Sizin ilke ve prensipleriniz olacak fakat bu doğruya da kendinizi kapatmak değil. Kendi mutsuzluğumuzu bir başkasıyla paylaşarak onu da mutsuz ediyoruz. Bunu mutluluk sanıyoruz. Haksız eleştirileri hoşgörüyle karşıladığım bir dönemdeyim. Ama bu haksızlığı kabul ettiğim anlamına gelmez. Doğrularda birleşelim. Sizin elinizde, bizim elimizde bu işi düzeltmek. Birlikte yapacağız. Tek başına Şenol Güneş yaptı demek doğru değil. Böyle biri de yok.”

“LUCESCU İLE GÖRÜŞTÜM”

“İşimize bugünden başlayacağız. Yola ‘Yaparız’ diyerek çıkıyoruz. Bizi burada denetleyin, eleştirin doğruyu bulmak için buradayız. Lucescu ile görüştüm. Onun da bu takıma katkısı oldu. Biz eksik gördüğümüzü düzelteceğiz.”

“NEDEN GİTMEYECEĞİZ?”

“Türkiye’nin her sahası bizim sahası olamalıdır. O sadece bana değil, o camiaya hakarettir. Neden gitmeyeceğiz? Sen gidersen görürsün diyolar.. Zaten ülkemizde terör sorunu var, bu sorunlar varken neden İstanbul’un göbeğinde maç oynamayalım? Kulüplerin rekabetinde atışma-tartışma olabilir. Şu anda asıl olgu Milli takımdır.

Tartışmalar olabilir. Tartışmalardan ve olumsuz düşüncelerden bir yere gidemezsiniz. Bana medyadan birisi kızmış ben de ona kızmışımdır ama buradan bir yere gidemeyiz. Yabancı hakemler olabilir. Dünyaya açılalım hepsi gelsin.”

“SÖZ VERİYORUM…”

“Ülkemizde çok değerli teknik adamlar ve oyuncular var. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Biraz düşünelim, sakinleşelim ve yeni bir adım atalım. Yeni bir vizyon ile yola çıkıyoruz. Herkesin seveceği, gurur duyacağı bir milli takım oluşturmaya çalışacağıma söz veriyorum. Biz kültürü olacak, ayrım istemiyorum. Halkın takımı olacağız. Hem iyi oynayacağız hem de iyi sonuçlar alacağız. Milli Takım’ın oyunu ve sonuçlarıyla gurur duyacağız. Bu takımla gurur duyuyorum cümlelerini duymak istiyoruz. Çalışkanız, dürüstüz, en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. İnsanlar mutlu ve umutlu olmak istiyor. Futbolda bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. En büyük arzum, ülkemizin insanlarının birlikte yüzünün gülmesi. Biz büyük bir ülkeyiz neden en iyi olmayalım? İnsanlığa ve dünyaya sevgiyi öğretelim. Sevmeyi öğretmeliyiz. Çalışmalarımızda net ve açık olacağız. Bu bakımdan fark yaratacağımızı düşünüyorum. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Özgürlük ve cesaret başarının anahtarı olacak. Sinmişliği, bezginliği ve isteksizliği arzuya çevirmeliyiz.”

“OĞUZHAN BENİM ÇOK BEĞENDİĞİM AMA…”

“Geçmişin başarısıyla övünemeyiz. 2002 ile 2020’nin yer değiştirmesi lazım… Geçmişte kalmamalıyız. Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Bu kolay mı? Hayal kuralım ama hayal satmayalım. Sorunlarımızı tartışalım, geçmişle kalmayalım. Yeni bir heyecanla yeni bir duyguyla yola başlayalım. Solda Hasan Ali Kaldırım vardı, düşündüğüm Umut Meraş vardı. Emre de benim talebem. Sakatlığını her hoca ile konuştum, sonrasında takip edeceğimizi söyledik. Emre Taşdemir hücum yönü yüksek. İlerisi için düşündüğümüz bir oyuncu. Oğuzhan benim çok beğendiğim ama oynatamadığım bir oyuncu. Medyaya malzeme vermeyi seviyorum. Bir kısım oyuncuları burada dinamik olarak kullanmak istiyorum.Mehmet Topal ve Selçuk için de söylemiştim.”

“HER OYUNCU KADRODA OLMAYABİLİR”

“Kulüplerimizin Milli takımla ve benimle ilgilenmesi hoşuma gidiyor. Sangare’nin Türk mü, yabancı statüsünde olduğunu bilmiyorum. Bülent hocadan öğrendim. Elimizde Zeki ve Kaan var. Antalyaspor’dan eleştiri var, Sangare iyi olabilir. Gökhan’ı ve Altay’ı beğeniyorum. Altay’ı Ümit milli takıma alındı. Orada sırat köprüsü var. Sinan Bolat var, oynayan bir kaleci. Serkan belli ki onun alternatifi olabilir. Mert’in ödüllendirmek için değil, Mert’in ayakları ve topu oyuna sokuşu iyi. Görüşlere saygı duyuyorum. Bunu kavga unsuru yapmam. O kulüplere saygı duyuyorum. Ben de yeni göreceğim. İki tecrübeli iki tane de genç kalecimiz var. Şu anda Uğurcan ve Muhammed var. Muhammed’le birlikte çalıştım. Buraya çağrılan her oyuncu kadroda olmayabilir. 4 kaleciden birisi kadroda olmayacak.”

“YABANCI KONUSUNDA SORUN KULÜPLERİN EKONOMİK YAPISI”

“Yabancı konusundan daha önemli sorun kulüplerin ekonomik ve idari yapısı. Sayı azalıyor, çoğalıyor sürekli. Önce kulüpleri düzeltmezsek yeni yabancı kuralı kısa sürede değişir. Yabancı sınırından daha önemli sorunlarımız var. Yabancı konusunu tekrardan gözden geçirmek lazım. Fakat şu anda önemli sorun kulüplerimizin yapısı… Türk futbolun yeniden revize edilmesi gerekiyor. Beklenen başarı gelmediğinde genç oyuncularımızda güven eksikliği oluşuyor. Gol yiyip de gol atmıyorsan mağlup oluyorsun zaten. Bizim Mili takım ne gol atan ne de savunma yapan bir takım olarak nitelendirilemiyor. Sorun da bu zaten. Ben Milli Takım’a ilk geldiğimde 3’lü defans oynadık. Sonra Bülent-Alpay ikilisine döndük. Savunma oturunca gerisi oturuyor.”

“ŞU ANDA TEK HEDEFİM…”

“Bugünden Avrupa Şampiyonası için konuşmalıyız. Eskilerden aramızda olmayanlar Arda, Caner, Çaykur Rizespor’un kalecisi Gökhan, Konyaspor’dan Serkan onlarda aynı heyecanı duymalı. Çok yetenekli arkadaşlarımız var, fakat futbol anlamında sıkıntılı olanlar da var. 2000’de Galatasaray’dan çok oyuncu vardı. 1996’da da Trabzonspor’dan çok oyuncu vardı. Bunun avantajı vardı. Emre bunlardan bir tanesi 21 yaşında Dünya Kupası’nda oynamıştı. İnşallah bu dönemde Dünya Kupası’nda olur. O dönemki Emre ile şu andaki Ozan arasında fark görmüyorum. Eğer bu grup kendi adına oyunculuklarını geliştirebilirse çok iş yapacaktır. Tüm katıldığımız turnuvalarda en iyisini aradık. Şu anda kulüplerin ekonomik yapısı ve tesisleşme çok iyi fakat beklentileri karşılayamıyoruz. Şu anda tek hedefim Arnavutluk maçını kazanmak sonrasında da Moldova maçını kazanmak.”

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

“Milli takımımızda yeni bir dönem başlıyor. İlk hedefimiz Euro 2020’ye katılmak. Milli takım ortak değerimiz ise gelin birlikte düşünelim, fikir üretelim ve çalışalım. Yarını beraber planlayalım. Düş kuralım fakat bu hayali satmayalım. İki turnuva için buradayım. Şu anda geçici olarak buradayım bunu siz de biliyorsunuz. Birbirimize kızalım, küselim fakat bu şampiyonlarda olalım. Birlikte öğrenip, birlikte yarışalım. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Sorun değil çözüm üretmeliyiz. Gelişmeliyiz. Herkesin seveceği Milli takım yapacağıma söz veriyorum. Kriz değil, başarı için buradayız. Herkese aynı mesafede davranacağım.”