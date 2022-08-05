Benzin fiyatında indirim
Benzin fiyatında indirim
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’ye yaptığı açıklamada bu gece yarısından itibaren benzine indirim yapılacağı müjdesini verdi.
Buna göre;
95 oktan kurşunsuz benzin 19.64 Türk Lirası’ndan,
98 oktan kurşunsuz benzin ise 19.95 Türk Lirasından satılacak..
Eurodiesel ve gazyağı fiyatları ise değişmedi.
Eurodiesel 23.47, gazyağı ise 23.84 Türk Lirası’ndan satılmaya devam edilecek.
BRT
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