Beren Saat Aşka Geldi!
Beren Saat düğünde aşka geldi
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Şarkıcı Bengü'nün dün akşam gerçekleşen düğününe katılanlar arasında Kenan Doğulu-Beren Saat çifti de vardı.
Bengü’yü müzik dünyasına kazandıran isim olan Kenan Doğulu, bu özel geceye eşi Beren Saat'le beraber katıldı. Ünlü çift, gece boyunca bol bol eğlenip keyifli vakit geçirdi.
Kimi zaman haklarında evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı yönünde haberler çıkan ikiliden Beren Saat, geceden paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları yalanladı.
Güzel oyuncunun "Evet seviyorum" notuyla paylaştığı kare yaklaşık 300 bin beğeni aldı.
Etiketler : Kenan Doğulu, Beren Saat
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