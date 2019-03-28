Beren Saat, Kenan Doğulu'yu tebrik etti

Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde 'En İyi Erkek Müzik Sanatçısı' ödülünü alan Kenan Doğulu, Instagram hesabından paylaşım yaparak, üniversiteye ve ödül ekibine teşekkürlerini iletti. Kenan Doğulu'yu ilk tebrik eden isim ise eşi Beren Saat oldu