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Beren Saat, Kenan Doğulu'yu tebrik etti

Beren Saat, Kenan Doğulu'yu tebrik etti

Beren Saat, Kenan Doğulu'yu tebrik etti

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Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde 'En İyi Erkek Müzik Sanatçısı' ödülünü alan Kenan Doğulu, Instagram hesabından paylaşım yaparak, üniversiteye ve ödül ekibine teşekkürlerini iletti. Kenan Doğulu'yu ilk tebrik eden isim ise eşi Beren Saat oldu

Eşi Kenan Doğulu'dan boşanacağı iddia edilen oyuncu Beren Saat dün yaptığı açıklamada ''Boşanmıyoruz'' demişti.

Oyuncu 15 gün önce bu konuda hakkında şu açıklamayı yapmıştı: ''Zaman verin, bir düşüneyim.''

Beren Saat bugün de Kenan Doğulu'nun fotoğrafının altına 'Alkış' emojisi koyarak, ödül alan eşini tebrik etti.

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