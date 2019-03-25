Beren Saat’in yüzü gülüyor...

Kocası Kenan Doğulu ile önümüzdeki perşembe günü boşanacağı yönünde haberler çıkan oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Bir süredir adı Netflix’de yayınlanacak yeni bir proje ile anılan Beren Saat en sonunda geride bıraktığımız gün yeni dizisinin çekimlerine başladı. Göbeklitepe’de sahneleri çekileceği söylenen diziyle ilgili olarak sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaşan Saat; “Resmi olarak bu projeye başlamamız çok heyecan verici” notunu düştü.

Takipçileri oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımın altına çok sayıda yorumda bulunurken kimileri son zamanlarda Saat’in yaşadığı olayların bu dizinin reklamı şeklinde yorumlanabileceğini yazdı.

ATİYE HAKKINDA…

Başrolünde Beren Saat'in olduğu Atiye'nin kadrosunda: Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler bulunuyor. Çekimlerine İstanbul'da başlanan ve başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan dizinin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor. Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.