MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Saat 10.00’da başlaması gereken toplantı, bir saatten fazla bir gecikmeyle saat 11.10’da başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında açılan toplantının gündeminde, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası” bulunuyor.