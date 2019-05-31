Beren Saat'ten veda mesajı!

Beren Saat, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı, ama ne kutlama! Saat biraz dolaylı da olsa boşanma iddiaları sürecinde yaşadığı psikolojiyi satırlara döktü. İşte ilan-ı aşk mı, veda mektubu mu tam anlaşılmayan o doğum günü mesajı.

Oyuncu Beren Saat, eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Bir yandan da Doğulu'ya, "Masumiyetini kaybettin, evlenmeyi göreceli olarak az isteyen taraf bendim" dedi. İşte Saat'in aldatılma ve ayrılık imaları da barındıran, takipçilerinin de kafasını karıştıran, ilan-ı aşk mı, veda mektubu mu olduğu tam anlaşılmayan (belki ikisi de birden) o doğum günü mesajı:

Beren Saat, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı ve şu açıklamayı paylaştı; “Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk.

Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte.

'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de göre az hevesli taraftım zaten.

Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık.

ARTIK İÇİMDE ÖFKE YOK!

Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum.