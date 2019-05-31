BU GECE KADİR GECESİ İDRAK EDİLECEK

Bu gece Kadir Gecesi idrak edilecek. Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kadir Gecesi’nin, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, tövbelerin karşılık bulduğu, içerisinde maddi-manevi pek çok rahmet, bereket ve mağfiretin olduğu müstesna bir gece olduğunu belirtti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, yayımladığı Kadir Gecesi mesajında, müminlerin bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek değerlendirmelerini diledi.

Atalay böylesi mübarek gün ve geceleri; darda kalanları, yoksulları, yetim ve kimsesizleri sevindirerek değerlendirmek ve bütün insanlığa ve canlılara karşı merhametli olmak gerektiğini ifade etti. Atalay, halkın, soydaş ve dindaşların Kadir Gecesi’ni kutladı.

Atalay ayrıca Kadir Gecesi tüm camilerde programlar düzenleneceğini, Hz. Ebubekir Camii’nde 21.00-21.30 arasında icra edilecek Kadir Gecesi programının BRT 1 kanalından canlı yayınlanacağını kaydetti.