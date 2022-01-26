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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten radikal karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten radikal karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten radikal karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

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Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süredir Londra'dan fotoğraf paylaşıyordu. Bu fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre İngiltere'de ev alan çift, projeleri olmadığı dönemde Londra'da yaşayacaklar.

Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizileriyle isimlerini Türk dizi sektörüne yazdıran ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve  Halit Ergenç, yaşamlarında radikal bir değişikliğe imza attı. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara verdi.

LONDRA'DA YAŞAYACAKLAR 

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in sosyal medyada İngiltere'nin başkenti Londra'dan paylaştığı fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşayacağı iddia edildi.

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SET OLDUĞU ZAMAN GELECEKLER 

İkili, set olduğu zaman İstanbul'a gelip, kamera karşısına geçecek. Korel, son günlerde Instagram'dan sık sık Londra'dan çektirdiği fotoğrafları yayınlıyor.

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Snob Magazin

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