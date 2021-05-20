Bergüzar Korel'in üçüncü bebeği göründü!

Geçtiğimiz yıl ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor. 38 yaşındaki Korel, büyüyen karnı ile verdiği yeni pozu takipçileriyle paylaştı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve oyuncu çift, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.

BERGÜZAR'IN HEYECANI BÜYÜYOR



Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, önceki gün yakın arkadaşları Beyza Şekerci, Esra Ruşan ve Burcu Kuş ile bir araya geldi. Dostları ile birlikte keyifli bir gün geçiren Bergüzar Korel, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Karnının iyice belirginleştiği görülen ünlü oyuncunun keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"



38 yaşındaki Korel, sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini; "Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim" sözleriyle duyurmuştu. Güzel oyuncu, sözlerine; "Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık. Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek. Benim için hiç kolay değil" diye devam etmişti.

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