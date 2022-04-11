Berova: Parti başkanları ile bir yol haritası üzerinde görüşeceğiz

Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti bulunan beş siyasi parti başkanı, belediyelerle ilgili yasal düzenlemeleri görüşmek üzere bir araya geliyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, belediyelerin birleşmesine ilişkin düzenlemeyi görüşmesi beklenen İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin toplanmayacağını, düzenlemeyle ilgili bir yol haritası belirlenmesi amacıyla siyasi parti başkanlarının bir araya geleceklerini açıkladı.

Partisinin tavrının belediyeler reformunun yerel seçim öncesinde yapılması konusunda “net” olduğunu yineleyen Berova, bu doğrultuda yapılacak önerilere açık olduklarını söyledi.

Berova, geçen perşembe, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele almak üzere toplandığını hatırlatarak, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasal düzenlemenin madde madde görüşülmeye geçildiği esnada bazı olaylar yaşandığını ve akabinde siyasi parti başkanlarının istişarelerde bulunarak bir uzlaşı zemini bulunması için oturumu kapatma kararı aldıklarını anlattı.

Berova, “Bu vesileyle gerekli hazırlıklar yapıldı. Siyasi parti başkanları düzeyinde bir toplantı yapılacak. Başkanlar, bir yol haritası çıkacak mı konusunu görüşecekler” açıklamasında bulundu.

UBP Milletvekili Berova, “Parti olarak bu reform mutlak suretle gereklidir diyoruz; bu yapılmadan da bir yerel seçim yapılması ve dört yıl daha, ülkeyi, bu yerel yönetimler sistemi ile yürütmeye karşıyız” dedi.