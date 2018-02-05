BEŞİKTAŞ'IN ESKİ OYUNCUSU KKTC'DE!

Menajer Tekin Birinci'nin bugün öğleden önce adaya getirdiği Türkiye Süper Ligi'nde Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir, Manisaspor ve son olarakda Tunus Ligi'nde Esperance'de forma giymiş Nijerya Milli Takımı'na da seçilmeyi başarmış tanınmış oyuncu Micheal Eneramo Türk Ocağı Limasol ile transfer görüşmesinde bulunuyor.

Menajer Tekin Birinci, yıldız futbolcu Eneramo'yu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Transfer donemini secimlerden dolayi ihmal ettim ama bu son günde bir bomba patlatalim da tribunler daha da dolsun dedim.

Nijerya A milli eski Beşiktaş lı , Esperance Tunus efsanesi , Sivasspor da harikalar yaratan Michael Eneramo , aramıza hoşgeldin ...

KKTC Süper Ligi bu sene gerçekten Süper .....