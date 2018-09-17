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Beşiktaşlı Yıldızın Sözleşmesi Feshedildi!

Beşiktaşlı Yıldızın Sözleşmesi Feshedildi!

Beşiktaşlı Yıldızın Sözleşmesi Feshedildi!

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Beşiktaş Negredo'nun sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun BAE ekibi Al Nasr'a transfer süreci tamamlandı.

Siyah beyazlılar İspanyol golcünün sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ederken, Al Nasr Kulübü'nden de 1 milyon Euro transfer ücreti alacak. Konu ile ilgili resmi açıklamnın gün içinde yapılacağı öğrenildi.

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