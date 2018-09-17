Beşiktaşlı Yıldızın Sözleşmesi Feshedildi!

Beşiktaş Negredo'nun sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun BAE ekibi Al Nasr'a transfer süreci tamamlandı.

Siyah beyazlılar İspanyol golcünün sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ederken, Al Nasr Kulübü'nden de 1 milyon Euro transfer ücreti alacak. Konu ile ilgili resmi açıklamnın gün içinde yapılacağı öğrenildi.