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Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi

Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi

Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi

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Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve boşta olan Tolga Zengin'le ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyah-beyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında.

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