Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular!
Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular!
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Galatasaray'ın sol bek bölgesi için mutlu sona ulaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da duyurdu.
Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da onayladı.
Kicker'da yer alan habere göre; Galatasaray, RB Leipzig'den 21 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun olmadığı belirtildi.
Etiketler : Marcelo Sarachi, Galatasaray
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