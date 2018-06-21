Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye golcü çalımı!

Forvet bilmecesi yaşayan Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe ile de anılan dünya yıldızı golcü için harekete geçti.

Atletico Madrid, geçen yol Valencia'ya kiralık verdiği 24 yaşındaki Arjantinli golcü Luciano Vietto'yu yeni sezonda da kadroda düşünmüyor.

Bir çok İspanyol ekibinin yanı sıra İnter ve Milan'ında radarında olan Vietto için siyah- beyazlıların menajerlerden transfer şartları için bilgi aldığı belirtildi.

Atletico'nun öncelikle satmayı, olmasa kiralamayı düşündüğü futbolcu için Kartal, menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu.

Siyah Beyazlılar 24 yaşındaki forveti, FFP kriterleri yüzünden satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi yeni sezon öncesinde sürdürdüğü forvet arayışlarında B planını da şimdiden hazırladı.

Bir çok önemli isimle temasa geçen ancak ortaya çıkan yüksek rakamlar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlılar elindeki geniş listedeki oyuncular için girişimlerini sıklaştırdı.

Yaklaşık 2 ay önce Tosic'i Çin'e götüren menajer Mlos Malenovic, Beşiktaş yönetimine Salzburg'dan Munas Dabbur'u önermişti.

O dönemde Avusturya ekibiyle yapılan ön görüşmede konuşulan rakamlar yüzünden geri adım atılmıştı.

RAKAMLAR EL YAKIYOR



Daha sonra başta Daniel Sturridge dahil ön görüşme yapılan tüm oyuncular için konuşulan rakamlar 26 yaşındaki Munas Dabbur transferinin çok daha mantıklı olduğu fikrine getirdi.

İsrailli oyuncu için Salzburg yönetimi o dönemde 12 milyon euro isteyince görüşmeler kesilmişti.

Son olarak Sturridge için Liverpool 15 milyon sterlin isteyince işler daha da karıştı.

Beşiktaş yönetimi 12 milyon euro'ya çıkmasa bile, 7-8 milyon euro civarında bir rakama Dabbur'u bitirmek için şartları zorlama kararı aldı.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR



Beşiktaş'ın transfer listesindeki Dabbur, bir santrforda aranan bir çok özelliğe sahip.

1.82 boyundaki İsrailli oyuncu, uzun dönem forma giydiği Grasshopper'da 105 maçta 56 gol atarken, 28 de asist yaptı.

26 yaşındaki Dabbur, Salzburg formasıyla da 80 resmi maçta rakip fileleri 35 kez havalandırdı, 15 de gol pası verdi.

Başarılı forvet sadece 2016-17 sezonunda sakatlığı nedeniyle 4 maçta görev yapamadı.

LOVE'A İZİN ÇIKMADI



Brezilya'nın Lance gazetesi, Flamengo'nun Vagner Love'u kiralamak için yaptığı teklifin Beşiktaş tarafından geri çevrildiğini yazdı.

Türk ekibinin Love'a sadece satış için izin verdiği bunun dışında herhangi bir transfer görüşmesinin söz konusu olmadığı söylenince görüşmelerin kesildiğini yazdı.