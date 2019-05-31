BETÜL UZUN'UN DURUMU AĞIR!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne’de dün sabah 02.30 sularında meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü 3 yayaya çarptı

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde dün saat 02:30 sularında, Ahmet Çekenoğlu, yönetimindeki LV 014 plakalı araç ile batı istikametine doğru 140 promil alkol tesiri altında seyrettiği bir sırada, cadde üzerinde bulunan hirondel çemberine geldiği an aşırı sürat ve dikkatsizce çembere giriş yapıp tekrar Semih Sancar Caddesine dönüş yaptığı esnada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkarak kaldırım korkuluklarına çarptıktan sonra korkulukların arka kısmında kaldırım üzerinde doğu istikametine doğru olarak yürümekte olan Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve Betül Uzun’a çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücü

Kaza sonucu yaralanan Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve Betül Uzun kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Berke Can Özbek ve Mesut Kaya Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınırlarken, kazada ağır yaralan Betül Uzun, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu ise tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.