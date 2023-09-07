Tüyler ürpertici cinayet: Yetimhaneden evlatlık edinen ailesini katletti

ABD'de yaşanan korkunç olaya göre, Ukrayna'dan evlat edinilen 21 yaşındaki bir kişi, üvey ebeveynlerini öldürmekle suçlanıyor.

Ukrayna’daki bir yetimhaneden evlat edinilen 21 yaşındaki Dima Tower, cuma günü kendisini kurtaran ABD’li anne ve babasını korkunç bir şekilde katletti.

Polis, Florida’da yaşayan emlakçılar Robbie ve Jennifer Tower’ı, yedi yıl önce evlat edindikleri Dima tarafından kendi evlerinde öldürülmüş olarak buldu.

Robbie Tower’ın amcası Warren Rines, The Post’a “Onlar gerçekten iyi ve şefkatli iki insandı. Bunun hiçbir anlamı yok, hiçbirimiz nefreti anlamıyoruz. Hayatında ona yardım etmeye çalışan tek iki kişi onlardı. Ona kendi oğulları gibi davrandılar.” dedi.

Annesini çocukken kaybeden ve alkolik babası tarafından terk edilen şüphelinin, ailesinin kendisine aldığı arabayla olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Yaklaşık sekiz saat boyunca kaçmayı başardı ve sonunda cumartesi sabahı gözaltına alındı.

YEDİ YILDIR BİRLİKTELERDİ

Rines, yeğeni ve eşinin Ukrayna’ya Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri için gittiklerini söyledi. Kendi başlarına çocuk sahibi olamayacakları için, Dima’yı 14 yaşında evlat edinmeye karar verdiler.

Amca, “Yetimhanedeyken vücudunda morluklar olurdu. Yemek yemeye gittiklerinde altı sosisli sandviç isterdi. Çok fazla yemek yiyemiyordu. Bu yetimhaneler çocuklar için hapishane gibidir.” diye eklerken çiftin Dima’yı“koşulsuz sevgi ve cömertlik ile sarmalayarak” geçmişindeki sıkıntıların üstesinden gelebileceğine inandıklarını söyledi.

Çift, çocuğu yeni çevresine alıştırmakta zorlanırken sık sık küçük çocuğun okulda kavga ettiği haberlerini aldı.

Dövüş sanatları tutkunu Rines, “Onunla ilk tanıştığımda boksla ilgileniyordu. Ama boks yapmak istemedi. Vurmak istedi. Birinin canını acıtmak istedi.” diye ekledi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRILDI

Üç yıl önce Rines, Dima’nın kendisine saldırıp gözünü morartması üzerine yeğeninin polisi aramak zorunda kaldığını söyledi. Bir süreliğine ailenin Jennifer tarafındaki akrabalarının yanına gönderildi, ancak Robbie eve dönmesi konusunda ısrar etti.

Rines, “İşte onu bu kadar çok seviyordu. Onu her şey için affettiler. Ona istediği veya ihtiyacı olan şeyleri ve bir araba da aldılar.” dedi.

KOMŞUDAN YARDIM İSTEMİŞ

Polis, cuma günkü cinayetlerin kesin nedenini açıklamazken evin her yerinde büyük kan birikintilerinin bulunduğunu ve bu durumun uzun süreli ve vahşi bir saldırı olduğunu belirtti.

Polis, gece yarısı civarında, bir komşunun birinin kapısına vurduğunu ve yardım için çığlık attığını bildirmesi üzerine olay yerine müdahale etti. Komşu kapıyı açtığında kadın gitmişti ama arkasında kan lekeleri kalmıştı.

Komşuları da yerel bir yayın kuruluşuna, Tower çiftinin, yerel kiliselerinin demirbaşı olan iyi, nazik komşular olduğunu belirtti.

sözcü.com.tr