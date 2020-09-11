Bilim insanları, yaşamaya uygun 45 gezegen listeledi

Araştırmacılar bir ötegezegenin Dünya'ya benzerliğini belirlemek için yeni bir yöntem kullanarak 45 gezegenlik bir liste yaptı

Gökbilimciler uzak yıldızların yörüngesinde Dünya benzeri atmosfer ve yaşamı destekleyebilecek su bulunduran en az 45 ötegezegen tespit etti.

İsveç'teki Luleå Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar bu uzak dünyaların atmosferlerini inceleyerek yaşanabilirliklerini tespit eden yeni bir yöntem geliştirdi.

Araştırmacılar bu gezegenlerin atmosferlerindeki kimyasallar ve bu kimyasalların uzaya ne kadar hızlı kaçtığı hakkındaki verileri inceleyerek bir ötegezegenin Dünya'nın sıcaklığı ve yapısına ne kadar yakın olduğunu gösteren yeni modeli denedi.

Önceden keşfedilen olası yaşanabilir 55 ötegezegeni inceleyen araştırmacıların "Dünya benzeri" kriterini bunlardan sadece 17'si karşıladı.

Ancak daha geniş bir ötegezegen yelpazesini ele alan ekip 28 ötegezegenin daha bu kriterleri karşıladığını belirleyerek Dünya benzeri ötegezegenlerin sayısını 45'e çıkardı.

Ekibin belirlediği ötegezegenler hakkındaki bilgiler şu anda devam eden CHEOPS ve gelecekteki James Webb Teleskobu gibi yer ve uzay merkezli araştırmalarla artabilir. Zira şu anda insanlık bu uzak gezegenlerin bulunduğu bölgelere araştırma amaçlı sonda gönderemiyor.

Listede Dünya'ya en yakın olası yaşanabilir atmosfere sahip ötegezegen Proxima b.

Bu gezegen 4,22 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri 'nin çevresinde bulunuyor. NASA'nın Juno uzay sondası Jüpiter gezegenine yaklaşırken saatte 165 bin kilometre hıza ulaşmıştı. Bu hızda Proxima b'ye ulaşmak 17,157 yıl sürüyor.

Proceedings of the Royal Society A. adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada araştırmacılar şu ifadelere yer verdi:

Şu anki bilgilerimize dayanarak keşfedilen ötegezegenlerden 45'inin yaşanabilirlik çalışmaları için iyi birer aday olduğu sonucuna vardık. Bu ötegezegenler Dünya benzeri atmosferlere ve istikralı şekilde sıvı suyu barındarabilecek kabiliyete sahip.

Independent Türkçe