Bin TL aylık gelirim var demişti ama...

Arda Turan ile duruşmasında "ayda 1000 lira gelirim var" diyerek gündem olan Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, telefonla bağlandığı Kanal D'deki '2. Sayfa' programında ''Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var'' açıklamasında bulundu

Futbolcu Arda Turan ile Berkay 9 Ekim 2018 gecesi bir gece kulübünde kavga etmişti. Kavga, iddiaya göre; Arda'nın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e kulüpte ''Güzel kadınsın, evli olmasaydın kaçırmazdım'' demesi üzerine çıkmıştı. Berkay burnu kırılınca hastaneye gitmiş, Arda da hastaneyi silahla basmıştı.

Arda'nın 12.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. İki tarafın arasına güvenlik görevlileri oturdu. Arda'nın gizlilik talebi reddedildi.

Arda, aylık gelirini 300 bin Euro olarak açıklarken Berkay'ın ''ayda 1000 lira gelirim var'' demesi şaşkınlık yarattı.

Bunun üzerine sosyal medyada 'Berkay için yardım kampanyası topluyoruz' esprileri yapıldı!.

'KİNAYE YAPTIM'

Berkay, ''Arda böbürlenince tepki göstermek için kinaye yaptım'' dedi.

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı ve şunları söyledi:

'SADECE TELİF HAKLARINDAN GELEN AYLIK 200 BİN TL'DEN FAZLA GELİRİ VAR'

''Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik. Müvekkilim tamamen yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi kandırmak, sayın hâkime saygısızlık etmek gibi bir düşüncesi olamaz.

Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen topluluğu düşündüğümüz zaman ayıp olmasın diye... Asla kötü bir niyet yoktur. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir. Asla bu davayı etkileyecek bir husus değildir.

Zaten soruşturma aşamasında ifadesi alındığında geliri soruldu ve beyan etti. Bu tamamen usul gereği sorulmuş bir sorudur.

Berkay Şahin’in böyle söylemesinin nedeni, asgari ücret diye bir şey var. Orada onu söylediğinde ayıp olur, böbürlenmek gibi düşündüğü için o rakamı söyledi.

Burada kandırmaca düşünülemez. Böyle bir şey olsa zaten hâkim bilirdi ve 'Emin misin?' diye sorardı. Orada olsaydınız siz de anlardınız.

Biz arzu ederiz ki bu konuşulmasın.''