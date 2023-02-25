Bingöl’de 4,4, Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl’de 4,4, Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
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Bingöl’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28’de merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay’da 4 büyüklüğünde
AFAD’ın verilerine göre, saat 04.12’de merkez üssü Hatay’ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.
sözcü.com.tr
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