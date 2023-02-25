Bingöl’de 4,4, Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28’de merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hatay’da 4 büyüklüğünde

AFAD’ın verilerine göre, saat 04.12’de merkez üssü Hatay’ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

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