Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Malatya'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Türkiye saati 23.25'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Hürriyet