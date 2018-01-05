Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı.

Burada arkadaşlarıyla yemekte buluşan Zehra Çilingiroğlu, gece sonunda balıkçıdan tek başına ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl eğitim için Londra’daki ‘University of Westminister’ okuluna kaydolan Zehra, oradaki yaşantıya ayak uyduramamış Türkiye’ye geri dönmüştü. Tekrar yurt dışına çıkıp çıkmama durumu sorulan Zehra Çilingiroğlu, kesin bir dille "Bir daha gitmem” cevabını verdi.

19 yaşındaki Zehra, daha sonra annesi Hülya Avşar’ın hediye ettiği Porshe marka araca binerek evin yolunu tuttu.