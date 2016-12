BİR DAHA YAPARSA YANDI!

100 bin lira teminat karşılığı serbest!

Darem Ltd adına topladığı 28 bin lirayı çalmakla suçlanan Battal Gazi Katırcı, 100 bin lira teminat karşılığı serbest kaldı

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren Darem Ltd. isimli işyeri adına topladığı 28 bin lirayı çaldığı iddiasıyla tutuklanan Battal Gazi Katırcı’nın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, 2 gün süren tutukluluğun ardından yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının tahsildar olarak çalıştığı Darem Temizlik ve Yapı malzemeleri LTD. isimli iş yerinden Haziran –Temmuz ayları arasında şirket adına müşterilerden tahsil ettiği 28,032 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ve soruşturma amaçlı 2 gün polis hücresinde tutulduğunu belirtti.

Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi. Mahkeme, teminat altında serbest bırakılan zanlının iki kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışı çıkış yasağı şartlarını yerine getirmesine emir verdi.

