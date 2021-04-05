Bir günde 70 yeni vaka daha!

"Toplam 8385 test yapıldı, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8385 olup, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .64 kişi ise yerel vakadır.

42 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-8 / Sulariçi- 16 / Haspolat-6 / K.kaymaklı-3/ Yenikent-3 / Taşkınköy-2/ Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ Kızılbaş-2

Girne

Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -6 / Geçitkale-1 / Karekeşliler-1 / Maraş-3 / Kaliland Bölgesi- 1 / Kaleiçi-1

İskele

Kaleburnu - Karpaz-1 / İskele Boğaz-1

5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8385

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 64

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 780. 392

Toplam Vaka Sayısı: 4628

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4105

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 419

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3