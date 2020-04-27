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Bir haftada 9 trafik kazası!

Bir haftada 9 trafik kazası!

Bir haftada 9 trafik kazası!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 20-26 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 9 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 4’ü yaralanmayla ve 5’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 6 kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (3), dikkatsiz sürüş yapmak (4), kavşakta durmamak (1), yakın takip (1) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 140.100 TL’dir.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir:

Lefkoşa : 3
Gazimağusa : 2
Girne : 2
Güzelyurt : 1
İskele : 1  trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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