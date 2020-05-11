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  3. Bir haftada toplam 171 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti 102 kişi de maske takmadı!
Bir haftada toplam 171 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti 102 kişi de maske takmadı!

Bir haftada toplam 171 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti 102 kişi de maske takmadı!

04 -11 Mayıs tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında, 04 -11 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 38 kişinin kısmi, 133 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 171 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 3 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 102 kişinin ise maske takmadığı, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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10 – 11 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında  ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 38 kişinin kısmi, 14 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 52 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 1 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,  polisin soruşturması devam etmektedir.

 

 

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