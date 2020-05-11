Bir haftada toplam 171 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti 102 kişi de maske takmadı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında, 04 -11 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 38 kişinin kısmi, 133 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 171 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 3 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 102 kişinin ise maske takmadığı, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

10 – 11 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 38 kişinin kısmi, 14 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 52 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 1 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.