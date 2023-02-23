"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına bağlanan şahsın sözleri dikkat çekti! Bağış yapan kişi Sedat Peker mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için düzenlenen 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 50 milyon TL bağış yapan Savaş Ateş isimli bir vatandaş sosyal medyada gündeme oturdu. KKTC'den yayına bağlandığını ifade eden Ateş'in "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" sözleri sonrası çok sayıda kullanıcı bağışı yapan kişinin suç örgütü lideri Sedat Peker olduğunu iddia etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sosyal kooperatif statüsünde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ihtiyacharitası.org, depremzedelerle dayanışma için 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını dün yeniden hayata geçirdi.

330 MİLYON LİRA TOPLANDI

Halk TV özel yayınıyla gerçekleştirilen kampanyada 33 bin 98 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hedefimizi aştık" açıklaması yaptı.

"SAVAŞ ATEŞ" İSİMLİ VATANDAŞTAN 50 MİLYON TL BAĞIŞ

Kampanyaya 50 milyon TL bağış yapan Savaş Ateş isimli bir vatandaş ise kısa sürede gündem oldu. KKTC'den yayına bağlandığını ifade eden Savaş Ateş, "Aile şirketi olarak, Yunanistan'dan 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz" dedi.

"KIZLARIM LİNA VE DİĞER KIZIM MİNA ADINA BAĞIŞ YAPIYORUM"

Konuşmasının devamında ise "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN İDDİA

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Kullanıcılar bağışı yapan kişinin andığı Line ve Mina'nın isimlerinin suç örgütü lideri Sedat Peker ile aynı olmasına dikkat çekti.

BAĞIŞI YAPAN KİŞİ SEDAT PEKER Mİ?

"Savaş Ateş" ismiyle kampanyaya 50 milyon TL bağışlayan kişinin suç örgütü lideri Sedat Peker olduğu iddiası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından da dile getirildi. İşte o yorumlardan bazıları;

Haberler.com